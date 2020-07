Milan, rinnovi in vista: il futuro prende il via

Il cambio di direzione che ha coinvolto l’ultima settimana del Milan sembra destinata a modificare anche i destini dei due contratti più caldi che hanno tenuto banco nell’universo rossonero nell’ultimo periodo. Le prossime ore potrebbero infatti essere quelle del contatto tra la dirigenza rossonera e Mino Raiola per quanto riguarda il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe prolungare di un’ulteriore stagione il suo legame con i rossoneri. Allo stesso modo il discorso legato a Donnarumma, come noto, potrebbe essere risolto positivamente nonostante la corte serrata di chi guardava con grande interesse la situazione contrattuale dell’estremo difensore rossonero. Un rinnovo di contratto che sembra essere in programma anche per Calhanoglu: il turco si è reso protagonista di un finale di stagione scintillante e dovrebbe sancire la sua importanza nei piani di Pioli con una firma che ne legherà il futuro a doppio filo con i colori rossoneri.