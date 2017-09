Milan, rinnovo da top player per Suso: 3 milioni annui fino al 2021

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rinnovo da top player in arrivo per Suso, secondo quanto riferito da Tuttosport. Per lo spagnolo del Milan è ormai imminente il prolungamento di contratto: fino al 2021, con ingaggio da 3 milioni all'anno. Il Diavolo blinda così uno dei cardini del gioco offensivo di Vincenzo Montella.