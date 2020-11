Milan, rinnovo di Calhanoglu complicato: il giocatore vuole restare in rossonero

Trattativa in corso fra Milan e Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, la situazione sarebbe complicata in quanto l’agente del centrocampista, che chiede un ingaggio da 6 milioni di euro per il suo assistito, lo starebbe proponendo a mezza Europa. Il giocatore però, si legge, sta bene in rossonero e vorrebbe continuare la sua avventura alle dipendenze di Stefano Pioli.