© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da MilanNews.it, pare decisamente distante l'ipotesi rinnovo di contratto per Jack Bonaventura. Il calciatore del Milan, ormai 31enne, non dà più le stesse garanzie atletiche degli anni precedenti e di fronte all'idea di prolungare con i rossoneri, si è visto rispondere con un po' di freddezza che non giova per il buon esito della trattativa. Il centrocampista, a circa 5 mesi dalla scadenza dell'attuale accordo, non è mai stato così vicino da dire addio al club milanista.