Milan, rinnovo e aumento per Gattuso: se ne può parlare durante la sosta

Il Milan e Gennaro Gattuso andranno avanti insieme. Il tecnico, infatti, firmerà il rinnovo contrattuale col club rossonero per proseguire il buon lavoro svolto finora. Il Corriere della Sera in edicola scrive che una data non è stata fissata, ma la prossima settimana, quando ci sarà la pausa per la Nazionale, potrebbe essere quella buona per parlarne. Il rinnovo dovrebbe essere fino al 2020 e prevederà un aumento di stipendio (possibile a due milioni), visto che al momento Ringhio guadagna ancora i 120 mila euro di quando guidava la Primavera.