Milan, rinnovo in bilico per Thiago Silva: i rossoneri ci pensano

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sta seguendo con attenzione l'evolversi della trattativa tra il PSG e Thiago Silva per provare, in caso di fallimento, a riportare l'ex capitano a Milanello. Il brasiliano è rimasto molto legato ai colori rossoneri e potrebbe essere quell'elemento di grande esperienza e qualità per poter aumentare il valore complessivo della retroguardia milanista in vista della prossima stagione.