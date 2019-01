© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rinnovo in vista per Cristian Zapata con il Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport i rossoneri pensano alla proposta da fare al colombiano che andrà in scadenza a giugno e che si è guadagnato sul campo il prolungamento, visto anche che Gattuso ha affermato che il suo valore potrebbe essere di 40 milioni di euro.