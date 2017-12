Milan, rinviato a data da destinarsi l'incontro con Raiola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non andrà in scena nei prossimi giorni il tanto atteso incontro tra Mino Raiola, agente di Gigio Donnarumma, e l'ad del Milan Marco Fassone. Inizialmente era in programma dopo ciò che è successo nelle ultime settimane, poi però i rossoneri hanno deciso di rimandare il colloquio a un momento in cui i tempi saranno più sereni. Ad oggi è difficile dire quando avverrà: sicuramente dopo Natale, ma non è da escludere che avvenga addirittura ad anno nuovo, dunque in pieno periodo di mercato.