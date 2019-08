Milan, riparte l’assalto a Correa. Può sbloccarsi a fine agosto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sul fronte Angel Correa sarà un mese d’agosto d’attesa per il Milan. Non ci sono tempistiche sicure nel mercato, ma indicativamente da come si è incanalata l’operazione tra Milan e Atletico, potrebbe sbloccarsi a fine agosto. Ma il Milan non è fermo, cerca comunque di abbassare le pretese degli spagnoli in questi giorni, anche grazie all’agente del giocatore. I contatti tra il procuratore dell’argentino e la dirigenza del Milan sono quotidiani, mentre Correa sta forzando la mano per andare via da Madrid. In settimana potrebbero esserci sviluppi, così come sul mercato in uscita. Diego Laxalt ha le valigie pronte ed è conteso da Torino, Spal e Parma. I ducali seguono sempre Andrea Conti, che però ha fatto sapere di voler continuare in rossonero e provare a mettere in difficoltà l’allenatore in vista dell’inizio di campionato.

Rumors sempre più frequenti su Suso, dove si sarebbe iscritta alla corsa anche la Fiorentina. L’affare però sarebbe proibitivo per le casse della viola, in quanto il Milan continua a pretendere 35 mln di euro per lo spagnolo, che intanto è diventato il fulcro del gioco di Giampaolo. Sempre sul mercato Andrè Silva, che non è riuscito a sbloccarsi nell’ultima amichevole contro il Feronikeli, anche lui in partenza ma non sono arrivate molte proposte fino ad oggi. Per sbloccare le ultime operazioni in entrata servirebbero delle uscite importanti. Intanto la squadra riprenderà nel pomeriggio gli allenamenti per preparare l’ultima amichevole estiva contro il Cesena prima dell’esordio contro l’Udinese il 25 agosto prossimo al Friuli.