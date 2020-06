Milan: ritorno di fiamma per Bakayoko, partner ideale di Bennacer

Il Milan non ha smesso di pensare a Tiémoué Bakayoko. Dopo aver provato a replicare il prestito con il Chelsea nella scorsa estate, i rossoneri vorrebbero riprovarci in vista del prossimo campionato. Il nome del mediano francese è costante tra gli uffici di Casa Milan, viene ritenuto un giocatore dalle caratteristiche ideali per il centrocampo rossonero, e partner perfetto di Ismael Bennacer. L’algerino infatti preferirebbe giocare da mezzala, e avere accanto un giocatore fisico come Baka potrebbe garantirgli la possibilità di occuparsi solo della fase offensiva, e mettere in risalto le sue doti tecniche.

Bakayoko dopo l’annata in prestito al Monaco tornerà al Chelsea, ma non rientra nei piani di Lampard. Il Milan così nelle prossime settimana potrebbe iniziare a stabilire un dialogo con i Blues per parlare di un’eventuale acquisto del giocatore. Il problema maggiore resta l’ingaggio da sei milioni di euro che percepisce il francese, ma se fosse disposto a ridurlo il Milan lo accoglierebbe volentieri in squadra. Dipende molto dalla volontà del giocatore, che però ha un ottimo ricordo di Milano. Dunque sarà una pista da monitorare con attenzione. Non è l’unica perché il management rossonero si sta muovendo anche con altri giocatori in quella zona del campo, come Florentino Luis del Benfica o Marc Roca dell’Espanyol, ma Bakayoko è il profilo che piace di più.