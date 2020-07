Milan, ritorno di fiamma per Todibo: Schalke non intenzionato a riscattarlo dal Barcellona

Ritorno di fiamma in casa Milan. Con la conferma di Stefano Pioli in panchina, i rossoneri stanno cercando profili interessanti per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, gli uomini mercato avrebbero nuovamente messo nel mirino Jean-Claire Todibo del Barcellona per rinforzare il pacchetto arretrato. Il difensore non rientrerebbe nei piani dello Schalke 04 che non sarebbe intenzionato a riscattarlo dai blaugrana.