Milan, ritorno dolceamaro per Bonucci allo Stadium: un gol che vale poco

Dopo il gol di Paulo Dybala, ha zittito lo Stadium con il gol che è valso il pareggio del Milan: Leonardo Bonucci forse sognava un momento così, una rete decisiva in quella che era stata la sua casa per tanti anni. Dopo tanti fischi, è riuscito a far sciacquare la bocca ai suoi ex tifosi ma solo per poco perché prima Cuadrado e poi Khedira hanno contribuito alla vittoria della Juventus, proprio al suo cospetto. Emblematico il terzo gol: ubriacato di finte da Douglas Costa e fuori posizione, viene punito da Khedira che con un inserimento infila Donnarumma. E la partita di Bonucci finisce lì, sul 3-1 per la Juve per un ritorno amaro per il risultato ma dolce per aver interrotto la striscia di imbattibilità bianconera che apparteneva un po' anche a lui.