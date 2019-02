© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spento e involuto, il miglior Suso è molto lontano e il Milan ne sta pagando lo scotto in queste settimane. L'obiettivo del giocatore è ovviamente tornare ad alti livelli, anche riavviare i discorsi sul rinnovo contrattuale: stando alla Gazzetta dello Sport, la volontà del giocatore è restare al Milan, sedersi al tavolo dopo aver trascinato la squadra tra le prime quattro sarebbe più comodo e piacevole, sia per il giocatore che per il club.