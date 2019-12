Fonte: Sportitalia

Uno sfacelo assoluto, figlio di decisioni sbagliate e di programmazione sconfessata dai fatti. Lo scenario in casa Milan è lontano dalla risoluzione e l’umiliante caduta di Bergamo ha di fatto annullato tutta la parvenza di progressi che erano stati ostentati in precedenza. La realtà dei fatti racconta di una media punti che per Pioli risulta addirittura inferiore rispetto a quella del predecessore Giampaolo, oltre ad una mancata valorizzazione totale degli investimenti predisposti in estate. Leao ha deluso per rendimento e per atteggiamento, con tanto di schermaglie social con i tifosi, e la scelta di preferirlo a Piatek la dice lunga anche sulla situazione del centravanti polacco che pure veniva dato come in ripresa nel borsino a tinte rossonere. La bagarre ha coinvolto anche il reparto arretrato, facendo deragliare le note positive degli ultimi turni di campionato nei novanta minuti nefasti di Bergamo, a testimonianza di un equilibrio tattico che sembra lontano anni luce e che solo una rivoluzione di mercato sembra in grado di poter fornire per la seconda parte della stagione. Serve un rinforzo per reparto, per infondere credibilità ad un edificio traballante e ad un progetto che non da’ riscontri e che allo stato attuale delle cose troverebbe delle oggettive difficoltà ad essere sposato da giocatori ambiziosi. Più che urgente, la svolta sembra veramente indispensabile.