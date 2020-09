Milan, rodaggio col Brescia: ora testa allo Shamrock. E Rebic è tutto rossonero

Si è conclusa ieri la pre season del Milan, con la quarta vittoria su quattro amichevoli disputate, in attesa dell’esordio ufficiale in Europa League. Un buon test contro il Brescia a Milanello, superato con il risultato di 3-1 per la formazione di Stefano Pioli (a segno Kessie, Colombo e Castillejo), che però non ha visto protagonista Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un trauma contusivo alla gamba destra e dunque precauzionalmente fermo. Lo svedese ha saltato le ultime due amichevoli ma sta lavorando per essere presente giovedì in Irlanda contro lo Shamrock Rovers. Assenti anche Rebic per squalifica e Leao, l’unico arruolabile in avanti è il giovane Lorenzo Colombo, a segno anche ieri contro il Brescia. Un giovane molto interessante che ha fatto vedere ottime cose nelle quattro partite amichevoli che il Milan ha disputato in questo pre campionato. Colombo insieme a Samu Castillejo è il giocatore che ha segnato di più (tre reti), in attesa di ripartire ufficialmente con le gare che contano. Ultimi 20 minuti di gara anche per Sandro Tonali, all’esordio in rossonero dopo il trasferimento in settimana proprio dalle Rondinelle.

Intanto ieri sera il club ha annunciato, attraverso una nota ufficiale, l’acquisto dell’attaccante Ante Rebic. "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, dall'Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić, già tesserato per il Club a titolo temporaneo. L'attaccante croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025". Con questo comunicato, il Milan ha ufficializzato il trasferimento del nativo di Spalato in rossonero. Ante prosegue la sua storia in rossonero dopo aver collezionato 30 presenze e 12 gol nella stagione 2019/20, risultando il miglior marcatore della squadra. Rebić vestirà la maglia numero 12. Sulle cifre regna un alone di mistero poiché nel comunicato ufficiale dell'Eintracht è specificato che i due club hanno deciso di non divulgare le cifre del trasferimento di Ante Rebic al Milan. “Sono molto felice di continuare la mia storia con il #Milan - racconta Rebic ai canali ufficiali del club rossonero - ho lavorato tanto, il mister mi ha dato fiducia e ho sfruttato le occasioni. Spero di fare ancora meglio".