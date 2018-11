Milan-Rodrigo Caio, summit prossima settimana. Due strade possibili

A smentita di quanto riportato nell'articolo "Un anno dal disastro - Ventura, di peggio in peggio. E chiede buonuscita" pubblicato il giorno 13.11.2018 alle 11.00 a firma Andrea Losapio, TuttoMercatoWeb rettifica che Gian Piero Ventura non ha mai chiesto alcuna buonuscita al Chievo...

Rivelazioni d'Europa: Jonny, meritarsi Madrid. In Premier di passaggio

Insigne e la sfida Scudetto: "Primo posto difficile, ma non impossibile"

Fiorentina, Pjaca: "Sto bene. La concorrenza non mi spaventa"

Rivelazioni d'Europa: Alcacer, così ha spostato gli equilibri in Bundes

Ancelotti: "Scudetto un sogno, non utopia. Vorrei vivere a Napoli a lungo"

Serie A, live dai campi - Roma, Pastore in Spagna. Genoa, Favilli-Spolli ok

Nicolodi (Sky): "Sancho top ma devo capire se è Fenomeno o no"

Udinese, Nicola: "Pretendo tanto da me stesso, voglio 100% da tutti"

Secondo quanto riferito da Sky , Leonardo ha chiesto informazioni al ds del San Paolo su Rodrigo Caio . Il difensore brasiliano può essere ceduto a titolo definitivo per 7-8 milioni di euro o sulla base di un un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12-13 milioni di euro. Se ne parlerà anche la prossima settimana, quando molto probabilmente il dirigente rossonero incontrerà il procuratore del ragazzo.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy