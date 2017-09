Milan, Rodriguez al 90': "Era importante vincere, ora testa alla Samp"

I rossoneri vincono 2-0 contro la Spal e mantengono la porta inviolata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricardo Rodriguez, terzino del Milan e autore del primo rigore, parla della vittoria per 2-0 sulla Spal ai microfoni di Premium Sport: "Il mister ci ha detto in riunione che io avrei tirato il primo rigore e Kessie il secondo. Sono felice per tutti e due. Oggi era importante vincere, ma è ancora più importante vincere ogni gara e la prossima partita con la Sampdoria sarà ancora più difficile. Modulo? Sono diverse partite che giochiamo a tre, ma anche a quattro possiamo andare avanti. L'importante è fare sempre il massimo".