Milan, Rodriguez: "Con Gattuso stiamo bene, facciamo tutto per lui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricardo Rodriguez, intervistato da Sky Sport 24, ha parlato di Rino Gattuso e della posizione della squadra: "E' normale che si parla sempre di un allenatore quando perdi due partite, ma noi con lui stiamo bene, facciamo tutto per lui e anche per noi. Io voglio sempre vincere e anche la squadra, dobbiamo farlo per noi, abbiamo questa cosa dentro, quando si perdono due partite si parla sempre del mister ma anche noi stiamo male".