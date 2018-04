Milan, Rodriguez: "E' una sfida importante e noi vogliamo vincerla"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le dichiarazioni di Ricardo Rodriguez, terzino del Milan, ai microfoni di Sky Sport prima del derby contro l'Inter. "Noi dobbiamo fare tutto per bene per vincere questa partita, dopo tireremo le somme. Noi vogliamo sempre vincere, lo so che è importante per tutti questa gara ma faremo di tutto per i tre punti. Continuiamo a lavorare per fare bene, loro avanti sono forti e dovremo rimanere compatti e non fare errori".