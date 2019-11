Milan, Rodriguez in uscita: ci sono Everton e Borussia Dortmund

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan non pensa solo a Zlatan Ibrahimovic per il mercato di gennaio, perché se verrà piazzato qualche colpo in uscita, Boban e Maldini avranno più margine di manovra, altrimenti il Milan dovrà affidarsi solo a prestiti e occasioni. In uscita ci sono Kessie, Borini, Calabria e Rodriguez. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il terzino svizzero spingere per una cessione: non vede il campo da 8 mese e vuole trovare una squadra per giocare con continuità per non perdere il prossimo Europeo. Lo ha spiegato lo stesso giocatore in un incontro avvenuto ieri pomeriggio in sede alla presenza dell'agente del giocatore. Rodriguez è apprezzato in Bundesliga, dove piace al Borussia Dortmund, ma anche in Premier League: in Inghilterra il giocatore piace all'Everton.