Milan, Rodriguez pronto per il derby: "Possiamo far male all'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima del fischio d'inizio del derby, il difensore del Milan Ricardo Rodriguez ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium: "Noi facciamo tutto per vincere questa partita. Noi sappiamo che è una partita importante per tutti e faremo di tutto per vincere. Dovremo stare compatti e potremo fare male all'Inter".

Corti e compatti ed evitare che il pallone arrivi a Rafinha?

"Noi sappiamo che davanti l'Inter è forte. Noi dobbiamo essere compatti dietro senza fare erorri e poi sono convinto che potremo fare male all'Inter".