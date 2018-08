Milan, Rodriguez: "Vittoria meritata e che può darci qualcosa in più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ricardo Rodriguez ha parlato a Milan Tv dopo la vittoria contro la Roma: “Volevamo vincerla, era importante. Anche a Napoli abbiamo fatto una buona partita ma non abbiamo vinto. Abbiamo meritato la vittoria. Credo di si che ci possa dare qualcosa in più la vittoria, ora dobbiamo continuare a lavorare così. Sono contento per l’assist, voglio sempre fare assist o gol per la squadra. Quando lo faccio sono contento. Higuain e Cutrone? Davanti siamo forti, il Pipita è forte, Cutrone ha fatto un bellissimo gol. Complimenti a loro”.