Milan-Roma 1-0, rossoneri avanti con Kessie al 40'

23.13 GRECIA Il PAOK Salonicco riporta in patria Nikolaos Karelis. La punta, ventiseienne, arriva dal Genk in prestito con diritto di riscatto. 23.09 LIGA - Sergio Sanchez ha ufficialmente rescisso il contratto che lo legava agli spagnoli dell'Espanyol. 23.08 BELGIO - Il Saint-Truiden...

Morello: "Inter? Suderà per vincere. Diamo tempo al Bologna"

Udinese, duro comunicato sulla squalifica per blasfemie a Mandragora

Bordeaux, non solo Cornelius: c'è la firma di Karamoh

Le ultime sul Torino: Baselli ancora in dubbio, Aina e Soriano dal 1'

Inter, saluta Karamoh. Va in prestito al Bordeaux

Dopo Higuain anche Nzonzi: due gol annullati dal VAR in Milan-Roma

Il Milan, il 9 che mancava e quello che già c'era in casa

Udinese, Angella va in Belgio. Prestato allo Charleroi

Milan, Gattuso: "Presto per parlare di svolta, i cambi dato brillantezza"

Liverpool, Klopp: "Napoli, PSG e Stella rossa, in Champions solo topo club"

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy