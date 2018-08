Milan-Roma 1-1, pareggio giallorosso con Fazio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pareggio della Roma con Federico Fazio. Azione confusa in area di rigore rossonera, alla fine il pallone arriva nella zona del difensore argentino, che era salito per sfruttare i suoi centimetri in area avversaria. Fazio calcia al volo e batte Donnarumma. Il Milan trova subito la rete del raddoppio, ma il VAR annulla la prima rete in rossonero di Higuain per posizione di fuorigioco.