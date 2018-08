Milan-Roma, Elliot-Pallotta e la prima sfida made in USA tra club italiani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan-Roma, domani sera, avrà un valore simbolico ancora più importante dei punti in palio a San Siro: per la prima volta, due club di proprietà statunitense si affronteranno nel calcio italiano. E che club, tra l’altro: il Diavolo 7 volte campione d’Europa riceve la fresca semifinalista di Champions. Elliott contro James Pallotta, un fondo d’investimento sfida una proprietà dal background più sportivo. Due mondi diversi, basti pensare al modo in cui hanno fatto il loro ingresso in Serie A: l’hedge fund di Paul Singer – anche per la delicatezza del momento – ha affidato le sue prime parole da leader rossonero a un comunicato molto formale, mentre Pallotta si autodefinì «ancora più pazzo dei tifosi romanisti». Lo riporta La Gazzetta dello Sport.