Milan, Romagnoli: "Abbiamo giocato male e regalato la vittoria al Betis"

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha analizzato così la sconfitta per 2-1 in casa contro il Betis ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo regalato il successo ai nostri avversari, non siamo riusciti a pressarli. Abbiamo giocato male, dovevamo fare molto di più e già dal weekend dobbiamo cercare il riscatto. E’ un periodo che qualunque cosa facciamo va male. Dobbiamo lavorare e tirare fuori il meglio da noi stessi. Difesa a tre? Non so se rappresenta una soluzione per migliorare le cose, questo lo decide il mister”.