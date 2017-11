Milan, Romagnoli al 45': "Match delicato, vogliamo la vittoria"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Alessio Romagnoli, difensore del Milan, ha parlato così ai microfoni di Premium Sport al termine del primo tempo della sfida contro il Sassuolo: "Per noi è un match delicato, il cui unico obiettivo è la vittoria. Vogliamo fare un regalo a noi stessi, a Montella ed alla società. Personalmente sto bene, sia fisicamente, sia mentalmente: voglio dare il massimo per fare ciò in cui sono riuscito in altri club e riscattare questo avvio".