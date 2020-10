Milan, Romagnoli al 90': "Bello vincere e tornare in campo, ora pensiamo alle prossime"

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, dopo la vittoria contro l'Inter ha parlato così a Sky Sport: "È un momento bello, siamo partiti bene e sono contento di essere tornato. Da giovedì però ci sarà un'altra battaglia. I meriti di Pioli sono tanti, come anche i nostri. Siamo un bel gruppo ma l'importante è non fermarci. È stata una partita importante ma è ancora presto, vedremo a marzo dove saremo. Ora abbiamo più consapevolezza e più forza, stasera avevamo di fronte una squadra fortissima ma abbiamo resistito bene. Per arrivare in alto serve vincere partite come questa".

Ibrahimovic?

"Il campo parla per lui. Per noi è fondamentale fin dall'inizio, l'importante è che si continui così".

I giorni lontano dai campi?

"Difficili perché non pensavo di stare così tanto fuori. mi sono impegnato tanto, L'importante ora è restarci in campo".