Milan, Romagnoli: "Arrabbiati per la Lazio. Ci serva domani in Europa"

Alessio Romagnoli, difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport prima dell'esordio in Europa League contro l'Austria Vienna: "Domani dobbiamo riscattare la brutta prestazione con la Lazio. C'è grande rabbia per quanto visto all'Olimpico e adesso dobbiamo sfruttare questa rabbia per fare bene domani. La difesa a tre? Sono solo numeri. In difesa siamo tanti e possiamo giocare sia così che a quattro. Decide il mister che comunque già lo scorso anno ci chiedeva di impostare da dietro".