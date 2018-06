Milan, Romagnoli: "Avverto la fiducia dell'ambiente. Volevo solo restare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua intervista rilasciata a Milan TV, il centrale rossonero, Alessio Romagnoli, ha parlato anche della fiducia che avverte nell'ambiente: "La sento benissimo, non solo oggi quando ho firmato. L'accordo per il rinnovo era stato già trovato da un po' di tempo. Già prima del ritiro con la Nazionale era tutto fatto e aspettavo solo di tornare per ufficializzarlo. Ringrazio tantissimo tutti per questa occasione e spero di ripagarli con il massimo impegno e vincendo qualche trofeo".