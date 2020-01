© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima del match contro la Sampdoria, il difensore del Milan Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "A Bergamo abbiamo preso una grande batosta, abbiamo avuto la pausa per pensare a come migliorarci, per riposarci e per fare bene da oggi fino alle prossime partite".