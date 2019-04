Milan, Romagnoli capitano e garanzia per un ritorno ad alti livelli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Centocinquantanove presenze in Serie A in cinque stagioni, titolare dall'età di 19 anni e da nove mesi capitano di una delle società più gloriose del nostro calcio. Alessio Romagnoli è il difensore su cui il Milan e la Nazionale italiana stanno costruendo le basi per tornare a essere competitivi. Personalità, senso della posizione, tecnica individuale: un giocatore completo, che tanti vorrebbero avere ma di cui i rossoneri non si priveranno facilmente, soprattutto in un momento storico così difficile, di ricostruzione dopo i disastri dell'ultimo lustro.

Il Milan non può prescindere da Romagnoli e lo ha dimostrato a più riprese, facendone subito un perno della squadra e caricandolo di responsabilità con quella fascia che, di recente, è appartenuta a giocatori mai entrati nel cuore della tifoseria (Montolivo su tutti) o che hanno abbandonato la barca alla prima occasione (è il caso di Bonucci). La Juventus, come sempre, è molto attenta agli italiani più bravi e continua a seguire con interesse il ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Roma, così come altri importanti club europei. Ma le ambizioni del nuovo Milan passano anche dalla capacità di farsi valere sul mercato e di trattenere gli elementi di maggiore spessore, cercando di portare avanti un progetto tecnico con un'ossatura forte. Per questo motivo, è improbabile un addio nell'immediato futuro.