© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in mixed zone dopo il successo di Verona sul Chievo, il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha dichiarato: "Vittoria fondamentale. Siamo molto migliorati perché ci sono state altre partite a inizio campionato in cui giocavamo meglio ma senza vincere. Ora l’importante è solo vincere, in qualsiasi modo - sottolinea Milannews.it -. Derby? E’ importante se si vince, è una partita diversa dalle altre ma vale sempre tre punti. L’importante è arrivare nel modo giusto, con la giusta testa e affrontare la partita nel miglior modo possibile. Gattuso? Sono cose che capitano".