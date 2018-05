Milan, Romagnoli: "Europa League importante, ma volevamo di più"

Il difensore del Milan Alessio Romagnoli ha parlato a Milan TV dopo la consegna del Premio Gentleman: "È un premio prestigioso, sono felice di averlo vinto. La mia stagione? Sono abbastanza soddisfatto, ma la cosa più importante è il gruppo. Sono partito un po’ male perché non avevo fatto la preparazione, ma poi sono cresciuto. La cosa più importante è comunque sempre il collettivo, non il singolo. L'Europa League? Puntavamo a qualcosa di più, non possiamo negarlo, ma siamo stati bravi a raggiungere l’obiettivo minimo dell’Europa League. Ora dobbiamo mantenere il sesto posto. La Fiorentina? Dobbiamo vincere a tutti i costi, loro non ci regaleranno nulla. Dobbiamo vincere anche per i tifosi, speriamo che ce ne saranno tanti domenica a San Siro. L'intesa con Bonucci? Si abbiamo fatto bene, soprattutto quando siamo passati alla difesa a quattro. Leo è fortissimo. Gattuso? Ci ha messo a posto sotto diversi punti di vista e in campo si è visto. È un uomo schietto e sincero, conosce bene il mondo Milan e questo è stato importante. La squadra? Abbiamo tanti margini di miglioramento, siamo un gruppo giovane. Speriamo di continuare a crescere e acquisire sempre più esperienza".