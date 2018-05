Milan, Romagnoli: "In campo contro la Juve grazie allo staff medico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessio Romagnoli, difensore del Milan, ha parlato a Milan TV in ottica finale di TIM Cup, soffermandosi sulle sue condizioni fisiche: "Zapata e Musacchio non hanno fatto sentire la mia assenza. Comunque mi fa piacere che i tifosi tengano così tanto a me. Il ritorno in campo con l'Hellas è andato bene, mi sono sentito alla grande. Se ho avuto timore di non esserci? Non ho mai avuto paura di saltare la finale, sapevo non fosse una cosa gravissima. Abbiamo lavorato tanto insieme allo staff medico per esserci, quindi bravi loro".