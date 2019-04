Milan, Romagnoli: "Migliorato con Gattuso. Spero di continuare con lui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Protagonista del recente match program pubblicato da acmilan.com, queste le '5 domande a..." Alessio Romagnoli.

Milan-Lazio per ripartire forte: "Lavorando in silenzio, restando uniti e dando il massimo ne usciremo forte".

Prima Roma, ora Milano. Come ti trovi? "Roma è casa mia, quindi avrà sempre affetto particolare e la adoro. Milano invece è la città in cui mi piace vivere, posso andare in giro tranquillamente e funziona tutto alla grande. Poi raggiungo ogni luogo in poco tempo, ma Roma è Roma...".

Rapporto con Gattuso? "Un bel rapporto. Quando è arrivato lui mi ha migliorato parecchio, poi i risultati aiutano e portano stima. Il mister è una persona diretta, dice le cose giustamente in faccia e siamo contenti di lavorare per lui. Speriamo di andare avanti insieme".

Romagnoli e i tifosi rossoneri: "Io do il massimo in campo, ringrazio tutti per il sostegno e prometto di dare sempre tutto".

Il gruppo rossonero: "Siamo molto tranquilli e sicuri dei nostri mezzi. Dobbiamo uscire da questo momento particolare e stiamo lavorando per farcela insieme".