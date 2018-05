Milan, Romagnoli non è sul mercato: incedibile per i rossoneri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le voci su un possibile futuro lontano da Milanello per Alessio Romagnoli sono tornate a farsi insistenti, con diversi rumors emersi negli ultimi giorni relativi ad un addio del difensore al Milan. Secondo quanto appreso da MilanNews, tuttavia, il giocatore è del tutto incedibile per il club rossonero, rappresentandone il futuro a livello difensivo: il calciatore non si muove e, in più, sono in corso anche le trattative per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2020.