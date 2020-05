Milan, Romagnoli piace a Juve e Barça: Todibo o Rugani le possibili contropartite

Mentre il Milan studia il modo per arrivare a proporre il rinnovo di contratto al suo capitano Alessio Romagnoli, l'agente del giocatore Mino Raiola ascolta le proposte che stanno arrivando nel corso delle ultime settimane. Il difensore piace molto alla Juventus, con Paratici che sarebbe pronto a mettere sul piatto Rugani per abbassare le pretese rossonere. Gazidis preferirebbe ottenere il cartellino di Demiral, che però non è in vendita. Anche il Barcellona è interessato al centrale e potrebbe offrire 4 milioni di ingaggio a stagione mettendo a disposizione del Milan una contropartita a scelta tra il terzino Emerson, ora in prestito al Betis, o Todibo, in prestito allo Schalke e seguito molto dal Diavolo negli scorsi mesi. A riportarlo è SportMediaset.