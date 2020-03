Milan, Romagnoli: "Pronti a sostenere chi lavora giorno e notte contro l'epidemia"

vedi letture

Calciatori e dirigenti del Milan hanno deciso di donare un giorno del proprio stipendio in favore della lotta al Coronavirus e Alessio Romagnoli, capitano dei rossoneri, a tal proposito ha affermato: "Come capitano del Milan sono orgoglioso di quanto il club ha deciso di fare con la donazione ad AREU, impegnata quotidianamente nell'emergenza e di quello che tanti nostri tifosi stanno chiedendo di fare, devolvere il rimborso dei biglietti acquistati per le partite disputate a porte chiuse o rinviate a favore di chi sta lavorando notte e giorno per fronteggiare e contenere il Coronavirus. Anche io e i miei compagni siamo pronti a sostenerli".