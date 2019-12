© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il difensore del Milan, Alessio Romagnoli dopo la vittoria sul Parma ha detto: "Abbiamo creato tante occasioni però non siamo riusciti fino a gol di Theo a concretizzarne nemmeno una. Bravo Theo, bravi tutti, era una gara fondamentale per noi. Dobbiamo continuare da questa partita e continuare a vincere come abbiamo fatto oggi. La partita della svolta? Lo spero, sicuramente dà più certezze, stiamo andando bene giorno dopo giorno in allenamento, l'importante è non perdere lo spirito e continuare a fare come oggi".