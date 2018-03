Milan, Romagnoli: "Sempre importante non subire gol, siamo contenti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della sfida contro la Lazio che è valsa al Milan la finale di Coppa Italia, Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "E' stata una bella partita, combattuta. Abbiamo avuto diverse occasioni per sbloccarla. Siamo contenti, ce lo siamo meritati, avanti così. E' importante non subire gol, è merito di tutta la squadra. Dobbiamo continuare a lavorare per fare sempre meglio. Il mister ha grande merito, ci ha trasmesso quell'intensità e quella grinta che ci mancavano".