Milan, Romagnoli sicuro: "Domani può essere la gara della svolta"

"Domani può essere la gara della svolta". Alessio Romagnoli ne è convinto e lo ribadisce due volte, nel corso della conferenza stampa pre-Supercoppa. Il capitano del Milan ha presentato così la sfida alla Juve: "È una bella atmosfera, è bello essere qui e giocarci una coppa importante, che può dare una svolta alla stagione. Siamo pronti, daremo il massimo per vincere.

Dobbiamo essere consapevoli che domani può essere la partita della svolta per noi. Affrontare la Juve qui è una bella cosa, è un bellissimo test. È tanto che uno vuole giocare queste partite: è successo a Doha due anni fa, è andata bene per noi e siamo consapevoli di essere più forti come gruppo. Daremo sempre il massimo per migliorarci e conseguire un altro trofeo".