La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Alessio Romagnoli a margine di un incontro con i tifosi a Boston: "Con il Bayern qualcosa di buono l’abbiamo fatto vedere. D’altra parte, Giampaolo è un allenatore molto preparato, ma non lo scopro certo io. Ed è anche una persona molto tranquilla, che ci fa stare bene. Siamo un gruppo giovane, ci vorrà un po’ di tempo per assimilare tutti i concetti, ma faremo di tutto per andare a prenderci il quarto posto".