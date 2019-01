Milan, Romagnoli valutato oltre 60mln ma per la dirigenza è incedibile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I primi sei mesi da capitano di Alessio Romagnoli sono stati più che positivi. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sul “rendimento importante” del difensore rossonero, “uno dei migliori interpreti del ruolo” non soltanto in Italia. La sua valutazione supera i 60 milioni di euro, ma per il Milan è comunque incedibile. Dirigenza e spogliatoio hanno riconosciuto la leadership di Romagnoli: questa seconda parte di stagione si aprirà nel suo segno.