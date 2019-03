© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il successo contro il Chievo: "Vittoria fondamentale, è un bel filotto. Dobbiamo fare meglio, oggi non abbiamo giocato molto bene ma sono partite in cui serve la vittoria a tutti i costi. Siamo stati compatti e cattivi, siamo contenti e ci prepariamo per il derby. Quando si vince arriva tutto. L’importante è migliorarsi, dobbiamo dare tutto nei prossimi tre mesi - evidenzia Milannews.it -. Il gol subito? Dispiace perché prendere gol non è mai bello. Dobbiamo migliorarci. Il campionato è aperto. Dobbiamo dimostrare di valere. Piatek? Lui è molto forte, lo sta dimostrando. Anche Cutrone dà sempre l’anima quando gioca. Facciamo i complimenti a loro e speriamo continuino così. Il derby? Da domani ci pensiamo. Sarà una gara difficile. Dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto, mettere tutto quello che abbiamo e cercare di portarla a casa