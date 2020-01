Milan, rossoneri pronti allo sconto pur di far partire Suso

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Milan proverà a cedere Suso in questi ultimi quindici giorni di mercato scontando di molto il prezzo fissato dalla clausola rescissoria, ovvero 40 milioni. Le pretendenti sono spaventate da quella cifra, che però i rossoneri sanno benissimo di non poter indicare come prezzo realistico per la cessione dello spagnolo. In estate il valore potrebbe ulteriormente calare e la sensazione è che l'attaccante difficilmente possa ritrovarsi a San Siro, visto anche il 4-4-2 che non è per niente adatto alle sue caratteristiche. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.