Milan, rottura del crociato per Caldara: sarà operato a Villa Stuart

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Del tutto da dimenticare la prima stagione in rossonero di Mattia Caldara. L'ex Atalanta, rientrato contro la Lazio in Coppa Italia, ha subito un nuovo grave infortunio. Il 33 rossonero ha lasciato oggi il ritiro di Milanello in stampelle per quella che si è rivelata essere una rottura del crociato, secondo quanto riferito da Sky Sport. Il difensore è già a Roma dove verrà operato a Villa Stuart.