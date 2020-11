Milan, rottura totale con Calhanoglu: il club deve decidere solo se cederlo ora o a giugno

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan ha già deciso che non intende trattare il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu in seguito alle richieste a dir poco esose presentate dal suo entourage. 7 milioni all'anno sono una cifra che i rossoneri considerano fuori mercato. Negli ambienti del club, oltre che tra i tifosi, serpeggia il malcontento nei confronti del turco, visto che tutti gli sono stati vicini nei momenti peggiori dell'esperienza milanista e che ora devono fare i conti con le sue pretese "folli". Adesso la società guidata da Maldini e Gazidis dovrà decidere solo se cederlo a gennaio per provare a guadagnare qualcosa prima della scadenza nel 2021 oppure se aspettare giugno e con buona pace lasciarlo partire a parametro zero. Una rottura che pare essere definitiva visti i tempi a disposizione e l'atteggiamento del giocatore. A riportarlo è Tuttosport.