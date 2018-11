Milan, rumors su Gattuso: giocatori e società sono con l’allenatore

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Gennaro Gattuso sta facendo il massimo. Il lavoro del tecnico del Milan è encomiabile, e tutti i giorni insieme al suo staff, anche quando non ci sono le sedute di allenamento, prova a migliorarsi con lo studio e la preparazione delle partite, per trovare nuove soluzioni adatte ai suoi giocatori. Nonostante ciò per Gattuso non c’è mai pace, perché dall’estero sono tornate a circolare voci su un possibile avvicendamento in panchina. Stavolta non è il fantasma di Antonio Conte a far paura, bensì quello di Arsene Wenger, ex manager dell’Arsenal. I rumors attorno a Gattuso non si placano, e nemmeno le tre vittorie di fila in una settimana sono servite a consolidare la panchina dell’allenatore calabrese.

La bomba nelle ultime ore è stata sganciata da “France Football”, l’autorevole giornale francese ha praticamente annunciato l’arrivo di Wenger al Milan. Nello specifico l’allenatore 69enne di Strasburgo ha ricevuto richieste da molti club dopo l’addio ai Gunners, compreso il Milan, le cui negoziazioni sono in piedi da diverse settimane. Il giornale francese parla addirittura di un cambio che avverrà a breve con Wenger che collaborerà con Leonardo anche nelle scelte sul mercato, come ha fatto per anni all’Arsenal.

Tuttavia ieri sera sono arrivate anche parole di smentita di Wenger, quando ha etichettato come “fake news” le voci sul Milan.

Dal club rossonero, inoltre, non arrivano conferme sul cambio imminente in panchina, e nei giorni scorsi lo stesso Paolo Maldini, direttore sviluppo strategico area sport, ha lanciato messaggi di sostegno verso Gattuso. Anche la squadra è con lui, come testimoniano i recenti risultati in campionato e quella voglia di non mollare mai trasmessa al gruppo dal proprio allenatore. Ringhio però è legato alle vittorie e a quel quarto posto agganciato di recente. Finchè il Milan continuerà a viaggiare con una media punti in linea con gli obiettivi stagionali, difficilmente ci saranno ribaltoni. Gattuso in questi mesi al Milan ha imparato a convivere con le voci, e la risposta migliore alle critiche l’ha data sul campo, uscendo da un momento difficile con carattere e determinazione, scacciando almeno per ora, qualche fantasma di troppo.