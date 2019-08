© foto di Federico De Luca

Il Milan ha necessità di far cassa sia per rispettare il Fair Play Finanziario, che per intervenire sul mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport vista la difficoltà a cedere André Silva e Suso il rischio è quello di dover sacrificare Gianluigi Donnarumma. Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato la cessione di Kevin Trapp all'Eintracht Francoforte e potrebbe acquistare il portiere italiano, stavolta offrendo solo soldi: la richiesta è di almeno 50 milioni. Cifra da reinvestire in Correa, sul quale i rossoneri non sono disposti ad andare oltre i 40 milioni più bonus e tentare di realizzare il sogno Modric. Il croato, però, è inserito dal Real Madrid come contropartita per arrivare a Neymar. E potrebbe prendere la via di Parigi.